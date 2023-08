In arrivo 110 defibrillatori nelle caserme dei carabinieri in Fvg

UDINE - Aumentano le possibilità di salvare vite umane in Fvg, sono infatti in arrivo 110 defibrillatori semiautomatici esterni (Dae), che saranno installati nelle caserme dei carabinieri dela regione. Un'iniziativa dell'Arma dei Carabinieri, che permetterà di usare i dispositivi nei casi di arresto cardiocircolatorio, in cui il fattore tempo è determinante. Per l'assessore RIccardi, intervenuto ieri a Udine nella conferenza stampa di presentazione, si tratta di "un'ulteriore dimostrazione della collaborazione che la Regione ha l'onore di poter vantare con l'Arma dei Carabinieri". Presenti anche il comandante del Comando Legione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia", il generale di brigata Francesco Atzeni e il direttore della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores), Amato De Monte.

RIccardi ha spiegato che "sull'implementazione del numero dei Dae in Friuli Venezia Giulia, la Regione ha investito ben prima che la loro attivazione diventasse obbligatoria per norma dello Stato. Durante la scorsa Legislatura abbiamo finanziato il progetto per il loro posizionamento in ogni scuola, ad esempio. E di recente abbiamo dotato ogni gruppo comunale di Protezione civile di un defibrillatore, raggiungendo così ogni area municipale della nostra regione, attivando specifici corsi di formazione per i volontari" ha sottolineato Riccardi.

"È in fase avanzata di rilascio da parte della Sores una App che, in base alla legge 4 agosto 2021 numero 116, andrà a mappare tutti i defibrillatori presenti nella nostra regione, sia pubblici che privati: il cittadino che scaricherà l'applicazione potrà indicare eventuali defibrillatori non ancora mappati e soprattutto conoscere la loro localizzazione in caso si renda necessario il loro utilizzo in situazioni sanitarie di emergenza-urgenza - ha specificato Riccardi -. Il fine è quello di rendere immediatamente individuabili i defibrillatori da parte di tutti, così da poter essere utilizzati con la tempestività necessaria, in particolare e su indicazione, con la guida al telefono degli infermieri della sala operativa della Sores". Oggi in Friuli Venezia Giulia sono attivi 1800 Dae, cui si affiancano i nuovi 110 dell'Arma.