Aggrediva anziane e le rapinava: condannato a nove anni e sei mesi

MONFALCONE - Un uomo di 53 anni, residente a Monfalcone, è stato condannato a nove anni e sei mesi di carcere per aver aggredito e rapinato due anziane. Nel primo caso, ha prima inseguito con la propria auto e poi aggredito una donna di oltre settant'anni vicino alla sua abitazione, causandole lesioni e rubandole borsa, contanti, telefono e documenti. Nel secondo episodio, ha sottratto la borsa a un'altra anziana mentre caricava la spesa in auto, facendola cadere a terra. Entrambe le vittime hanno riportato contusioni e il ricovero in ospedale. Il Tribunale di Gorizia ha emesso la sentenza il primo febbraio, condannandolo a 9 anni e 6 mesi di reclusione. Attualmente è detenuto a Belluno, con la possibilità di appellarsi.

Rapina e ferisce due anziane a Monfalcone: arrestato 53enne