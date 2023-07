Abbonamenti a metà prezzo per gli studenti del Fvg: ecco come ottenere lo sconto

TRIESTE - Anche per l'anno scolastico 2023-2024, gli studenti residenti nel Friuli Venezia Giulia potranno beneficiare dell'abbonamento scolastico residenti Fvg, un "bonus" che consente un risparmio del 50 per cento rispetto alla tariffa base dell’abbonamento annuale. Il titolo di viaggio è riservato agli studenti residenti nel territorio regionale, di età non superiore ai 26 anni, e utilizzatori di abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale urbano, extraurbano o misto del Friuli Venezia Giulia, esclusivamente per percorsi inerenti, in tutto o in parte, il tragitto casa-scuola.

Le domande

Le domande possono essere presentate da lunedì 10 luglio esclusivamente online attraverso il portale Acquisto web, dove sarà necessario autocertificare la sussistenza dei requisiti per il successivo acquisto dell'abbonamento agevolato. Quest’anno, per facilitare le famiglie nella presentazione della domanda, sarà possibile accedere ai servizi mediante Spid e Cie. L’accesso attraverso identificazione digitale consentirà la convalida immediata della domanda e non sarà necessario stampare ed allegare alcun documento all’atto della presentazione dell’autocertificazione. La domanda di agevolazione potrà essere presentata fino al 23 ottobre 2023. Gli abbonamenti scolastici residenti Fvg saranno acquistabili a partire dal 21 agosto fino al 31 ottobre 2023.

Formula Famiglia

È confermata anche per l'anno scolastico 2023-2024 la promozione commerciale denominata Formula Famiglia che prevede, per acquisti degli abbonamenti di pari durata, l’applicazione dello sconto del 20 per cento sul secondo abbonamento, del 50 per cento sul terzo e del 70 per cento sul quarto e successivi. Gli sconti della Formula Famiglia sono cumulabili con l’abbattimento del 50 per cento sull’abbonamento scolastico residenti FVG. In funzione della scontistica Formula Famiglia, l’abbonamento scolastico 10 mesi ordinario diventa acquistabile anche da lavoratori, casalinghe, pensionati, ovvero tutti coloro che ne faranno richiesta, senza limiti anagrafici. Questa modifica consentirà a tutti i membri di uno stesso nucleo familiare di beneficiare degli sconti e delle agevolazioni previsti.

Per accedere agli sconti della Formula Famiglia, così come per l’abbonamento scolastico residenti Fvg, è necessario registrarsi online e compilare l’apposita autocertificazione, attraverso la procedura guidata. Una volta completata la procedura, gli abbonamenti possono essere acquistati in tutte le biglietterie Core e Active di Tpl Fvg oppure online attraverso il portale Acquisto web. Per ricevere assistenza e richiedere informazioni ci si può rivolgere al Servizio Clienti Tpl Fvg dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 18:00. È possibile anche inviare una email all'indirizzo servizioclienti@tplfvg.it o un messaggio di testo via WhatsApp al numero 334 6847542.