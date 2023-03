Accoltellamento tra ragazzine, il padre della vittima querela l'ex amica della figlia

TRIESTE - L'aggettivo utilizzato dai carabinieri è "inquietante". La ragazza di 15 anni, responsabile di aver accoltellato l'ex amica del cuore, è stata querelata per lesioni ed ora dovrà rispondere del gesto compiuto a Muggia nella serata di sabato 25 febbraio. La ragazza aggredita era stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale infantile Burlo, dove era stata medicata e mandata a casa con una prognosi di sette giorni. Sul fatto, che ha ricevuto una eco mediatica non indifferente e suscitato la reazione anche del sindaco della località rivierasca Paolo Polidori, hanno indagato i carabinieri. Nella stessa serata i militari della Tenenza di Muggia si sono presentati a casa dell'ex amica della vittima, dove hanno trovato un coltello da cucina con una lama di poco meno di dieci centimetri. La ragazza, a quel punto è stata portata nel Comando di via dell'Istria accompagnata dalla madre.

La testimonianza di una terza amica

I militari hanno quindi invitato una terza ragazza, testimone di ciò che è accaduto prima dell'aggressione. "Il dissapore tra le due ragazze, definitesi a vicenda migliori amiche, nasceva il giorno precedente, per motivi di gelosia. Nella giornata di venerdì ed il sabato pomeriggio le due ragazze cercano da un lato di evitarsi, dall’altro di scambiarsi offese nei momenti di incontro. Proprio il sabato pomeriggio, casualmente, si ritrovano sullo stesso autobus che da Trieste porta a Muggia e, una volta scese, iniziano una discussione, terminata con il fendente al torace della ragazza". I racconti delle ragazze non sono concordi in merito all'inizio del diverbio. La palla ora passa alla Procura dei minori.