Accoltellamento a scuola, per Pd "il problema sicurezza va affrontato a tutti i livelli"

TRIESTE - Il Pd triestino interviene sull'accoltellamento avvenuto in una scuola superiore di Trieste tra ragazzi quindicenni, con un ragazzo che è stato colpito in almeno due punti, riportando una ferita piuttosto profonda alla spalla e una alla nuca: "Il problema della sicurezza va affrontato seriamente, a tutti i livelli. Ci sentiamo di esprimere la nostra più profonda preoccupazione per il ripetersi di questi episodi e l'assenza di iniziative concrete per porvi rimedio, a tutti i livelli". Lo hanno dichiarato la segretaria provinciale Maria Luisa Paglia, e il coordinatore del forum sulla sicurezza e la coesione sociale del Pd del capoluogo, Michele Tarlao. "Uno degli assi portanti dell'impegno del Pd è sempre stato migliorare la sicurezza delle nostre strade, anche attraverso la riduzione della cosiddetta “criminalità da coltello”. Sicuramente vanno rinforzate le leggi esistenti anche per reprimere la vendita incontrollata di questo tipo di armi. Finora il Governo, la Regione, il Comune, con messaggi allarmistici di varia natura che hanno contribuito a innalzare la percezione di insicurezza dei cittadini, hanno promesso di risolvere il problema della sicurezza. È ora che si diano da fare per affrontare, ripetiamo, seriamente il problema, a tutti i livelli".