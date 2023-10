Cerca di salire sul bus con un cane senza museruola e aggredisce il conducente

TRIESTE - Aggressione a un autista della Trieste Trasporti nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 ottobre. Come riporta Il Piccolo, è accaduto a bordo della linea 29 in via Baiamonti. Stando a quanto si apprende, un giovane voleva entrare sul bus con un cane di grossa taglia senza la museruola e il conducente si è opposto, chiedendo al ragazzo di rispettare il regolamento. Il padrone del cane ha sferrato un calcio alla porta dell'autobus e il conducente è sceso dal mezzo. E' così iniziata una discussione, in seguito alla quale il giovane ha assestato un pugno al volto dell'autista, per poi fuggire. Alcuni passanti hanno visto la scena e hanno tentato di intervenire. Sono stati quindi allertati il 118 e le forze dell'ordine, intervenuti sul posto.