Aggressione all'ex Imam: udienza rinviata a fine anno

TRIESTE - Entra nel vivo il processo per la presunta aggressione fisica ai danni di Nader Akkad, ricercatore ed ex imam della comunità islamica di Trieste, un fatto che risale al 2018. Ieri, giovedì 1 febbraio 2024, l’udienza davanti al Giudice di pace è stata rinviata di oltre otto mesi perché il teste non si è presentato e sarà quindi convocato, con accompagnamento coattivo da parte della polizia di stato, per il prossimo 21 novembre.

L’episodio è avvenuto nel periodo in cui l’allora direttivo del Centro islamico di Trieste aveva rimosso Akkad dal suo ruolo di guida spirituale (per essere poi reintegrato nel 2020 dopo una sentenza di primo grado). In quel frangente un cittadino turco che frequentava la comunità avrebbe colpito con un borsone sul volto il ricercatore il quale, da referto medico, aveva riportato lesioni guaribili in una settimana.

Akkad sostiene che in quell’occasione si trovava nel centro di via Maiolica e si stava apprestando a raggiungere la postazione da cui avrebbe tenuto la funzione religiosa ma sarebbe stato bloccato fisicamente da un altro membro della comunità. Poco dopo, l’imputato si sarebbe avvicinato colpendolo con la borsa. Akkad, assistito dall’avvocato Paolo Codiglia, ha quindi sporto querela e il cittadino turco rischia ora una sanzione pecuniaria.