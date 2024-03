Aggressione o droga, a Muggia è mistero: nel video la fuga di un terzo soggetto

MUGGIA - Continuano ad essere ancora poco chiare le dinamiche relative alla presunta aggressione avvenuta a Muggia ai danni di due giovani triestini. Stando a quanto riferito a sanitari e polizia, la coppia di giovani sarebbe stata bastonata da due individui incappucciati, salvo poi ritrattare affermando che le fratture sarebbero state causate da un salto dal tetto del vicino supermercato. I video delle telecamere posizionate nei pressi del luogo dove sarebbe avvenuta l'aggressione, o il salto dal tetto, come confermato dal comandante della locale polizia municipale, Roberto Dellosto, "sono tutti in mano alla polizia". Dalla visione dei video emerge che dalla zona del misfatto sarebbe stata vista allontanarsi soltanto una persona che poi, di corsa, ha imboccato la direzione verso Trieste. Non è chiaro se fosse l'aggressore o uno degli amici dei due. A rendere ancora più fitto il mistero ci sarebbe anche la questione droga: sembra, infatti, che le analisi sul giovane trasportato in codice giallo a Cattinara per essere sottoposto a intervento chirurgico per la frattura scomposta di tibia e perone, avrebbero fatto emergere l'assunzione di cocaina. Fattore che starebbe indirizzando le indagini anche lungo la pista spaccio e detenzione di stupefacenti. La polizia continua le indagini e quindi vige il più stretto riserbo. Nella cittadina rivierasca c'è però preoccupazione per un episodio che è percepito come un campanello d'allarme.