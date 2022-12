Molotov contro il bar dove non sono graditi, denunciati tre giovani

TRIESTE - Alla fine le telecamere di sorveglianza e alcune testimonianze si sono rivelate decisive. I carabinieri della Compagnia di via Hermet hanno individuato e denunciato a piede libero tre giovani di origini kosovare che nella notte del 6 novembre avevano scagliato una molotov contro il locale notturno Aisha Snack bar, di via Rismondo. I tre, "in evidente stato di alterazione alcolica erano stati invitati a lasciare il locale". La richiesta non era andata giù al trio che, poco dopo aver realizzato una molotov, sono tornati sul posto, lanciandola contro il locale. Le indagini sono state affidate ai militari dell'Arma, sotto il coordinamento del pubblico ministero Pietro Montrone. I tre, domiciliati a Trieste, sono stati denunciati.