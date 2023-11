Travolta da un albero alla festa di San Martino: morta una 73enne

ŠEMPETER PRI GORICI (SLOVENIA) - Una serata di festa si è trasformata in tragedia ieri a Šempeter pri Gorici, quando un tiglio di circa dieci metri è precipitato a terra, travolgendo una donna del posto. Lo ha riportato Il Goriziano. Nonostante i rapidi soccorsi, la donna, una 73enne, è deceduta alcune ore dopo il ricovero in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Il fatto si è verificato attorno alle 20 nella centrale piazza Ivan Rob, dopo la festa tradizionale di San Martino. L'albero è sotto sequestro. Anche un bambino e altre persone presenti al momento dell'incidente hanno riportato ferite, fortunatamente lievi. I vigili del fuoco di Nova Gorica, insieme ai volontari e alla squadra di Šempeter pri Gorici, sono intervenuti prontamente sul posto e hanno messo in sicurezza l'area, segato l'albero e assistito i soccorritori nelle operazioni di soccorso. Informata la Procura di Nova Gorica, che ora svolgerà le indagini su quanto accaduto.