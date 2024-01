Cade un albero a Roiano e danneggia la strada: chiuso vicolo delle Rose

TRIESTE - Cade un grosso albero nel rione di Roiano, in vicolo delle Rose, all'incrocio con via dei Molini, probabilmente abbattuto dalla bora che si sta alzando in queste ore, come da previsioni meteo. La pianta, cadendo, ha sollevato e rotto l'asfalto della carreggiata nonché il guardrail. Vicolo delle Rose è stato chiuso al traffico a partire dall'intersezione con via dei Molini. Sul posto i vigili del fuoco.