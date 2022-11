Allerta meteo: acqua alta a Grado, alzate le paratie al Villaggio del Pescatore

Allerta meteo in Fvg per piogge e acqua alta, gialla a Trieste e nell' isontino, arancione nel Pordenonese e nell'Udinese, dove le piogge stanno causando allagamenti. A Grado, dalle prime ore di oggi, la squadra comunale dei volontari di Protezione Civile monitora la situazione sulla costa per l'acqua alta. Alle 7.20 è stato raggiunto il livello di allarme di 1,26 metri, con tendenza in aumento.

A Duino Aurisina la squadra comunale dei volontari di Protezione Civile si è attivata questa mattina presto per posizionare le paratie anti mareggiate a protezione dell'abitato del Villaggio del Pescatore.

L'allerta meteo

Così il comunicato di allerta meteo in vigore fino a mezzanotte: "sulla regione sono previste piogge da abbondanti ad intense, molto intense sulla fascia alpina, prealpina e sulla Pedemontana; nevicate sulle Alpi oltre 1500-1800 m nel pomeriggio-sera. Probabili temporali. Soffierà vento sostenuto da sud o sud-ovest, anche forte in quota e sulla costa. Sulla costa probabili mareggiate e acqua alta".