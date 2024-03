Controlli antidroga, al setaccio diverse zone della città

TRIESTE - Una cinquantina di agenti delle forze dell'ordine sono impegnati in un servizio di controllo antidroga e sicurezza in diversi punti della città. L'operazione, gestita dalla questura giuliana, coinvolge anche le diverse specialità della polizia di Stato (stradale, ferroviaria e postale), il Reparto prevenzione crimine di Padova, oltre alla polizia locale e alle unità cinofile della guardia di finanza. I controlli rientrano nella consueta attività disposta dalla questura, anche in virtù dei numerosi episodi di violenza che hanno contraddistinto la cronaca degli ultimi giorni. In occasione del servizio odierno era previsto anche il coinvolgimento dell'elicottero che, per motivi legati al maltempo, non ha potuto alzarsi in volo.