Non si ferma la scia di violenza, ennesimo accoltellamento in città

TRIESTE - Un giovane straniero di 17 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale infantile Burlo dopo essere rimasto vittima di un accoltellamento. L'episodio è avvenuto in un'area esterna nei pressi dell'istituto di formazione professionale sito in via dell'Istria. Secondo quanto si apprende il ragazzo (ignota per il momento la nazionalità sua e degli aggressori) è stato raggiunto da un fendente all'addome. La ferita non è stata giudicata grave, anche se la lama ha provocato un taglio sul suo corpo. Ad aggredirlo due altri giovani di origine straniera, le cui posizioni sono al vaglio dei carabinieri della stazione di via Hermet. Indagini in corso per stabilire con esattezza le ragioni dell'aggressione. La vittima, soccorsa e trasportata all'ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, non è in pericolo di vita. Al momento nessuna pista è esclusa, dai futili motivi al regolamento di conti.

Gli ultimi episodi

Non si ferma quindi la scia di violenza in città. Dopo le due risse avvenute nel giardino di piazza dei Volontari giuliani e all'interno del giardino pubblico de Tommasini la scorsa domenica, in centro si sono verificati altri episodi di cronaca. Come avevamo riportato in questo articolo, nei giorni scorsi nella zona di via delle Torri un ragazzo giovane era sfuggito ad un agguato organizzato da altri giovani. La vittima prescelta era riuscito a rifugiarsi all'interno di un negozio, evitando così di finire nelle mani dei suoi aggressori. Oggi, invece, in via dell'Istria l'ultimo episodio in ordine di tempo. Da una prima ricostruzione - tutta da confermare - i due aggressori graviterebbero nella zona di piazza Carlo Alberto, già teatro nel recente passato di una rissa furibonda, quella volta finita con un doppio accoltellamento e un significativo strascico di polemiche.