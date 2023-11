Tragedia a Parenzo: casa in fiamme, novantenne muore nel rogo

PARENZO (HR) - Una casa va in fiamme nei pressi di Parenzo e una donna di 92 anni muore carbonizzata nel rogo. E' successo ieri, sabato 25 novembre. Come riporta La Voce del Popolo, secondo quanto dichiarato dalla Questura istriana, le indagini degli agenti di polizia e dell’ispettore per la protezione antincendio, esplosivi e armi hanno appurato che le fiamme si sono originate da una fiamma accesa in cucina. Le cause dell'incendio sono ancora da definire, per questo il Pm ha disposto l’autopsia. Stando a quanto si apprende, sarebbe stato il figlio della vittima a trovare il corpo senza vita rientrando a casa.