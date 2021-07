Borgo San Sergio sempre più "sportivo" e a misura di disabilità: sarà completata l'area fitness

Lo ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. Per un totale di 21mila euro saranno installate una struttura per il circuito a corpo libero, una quadristazione e un “rotatore orizzontale ed a V. Tutte le attrezzature sono fruibili anche per le persone disabili

?“L’Amministrazione comunale di Trieste ha deciso di completare l'area “fitness” di Borgo San Sergio aggiungendo altre tre attrezzature ginniche a quelle già presenti nello spazio che il Comune aveva predisposto in collaborazione con il contributo del “Rotaract Club Trieste” che, come noto, aveva donato anche alcuni attrezzi destinati anche all'utilizzo da parte dei disabili”. Lo ha ribadito l’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi evidenziando come “abbiamo imparato purtroppo in questo periodo l’importanza dei luoghi di aggregazione di allenamento all’aria aperta e ho sempre creduto e investito nelle “aree fitness”. “In questo caso -spiega l’assessore Elisa Lodi - la volontà è quella di incrementare con tre nuove attrezzature (per un totale di 21 mila euro circa) l’area prescelta di Borgo San Sergio, vicino alla Chiesa parrocchiale. Gli attrezzi anche in questo caso saranno inclusivi e ovviamente garantiti per esposizione continua all'esterno e richiedono poca manutenzione”.

Gli attrezzi

Entrando nello specifico, la prima struttura è dedicata al circuito a corpo libero, dotata di sbarre alte “pull up”, di spalliera svedese, “monkey bars” e “power grip”. La seconda è una “quadristazione”, mentre la terza è costituita da un “rotatore orizzontale ed a V”. Tutte le attrezzature sono fruibili anche per le persone disabili. L’area di Borgo San Sergio era stata infatti individuata anche per la sua posizione facilmente raggiungibile dalle persone con difficoltà di deambulazione potendo anche contare su una adeguata area di parcheggio autoveicoli, proprio accanto alla zona prescelta. Il Rotaract Club, che ha contribuito a donare alcuni attrezzi presenti nell’area “fitness” di Borgo San Sergio. è un'associazione presente in tutto il mondo, collegata al Rotary e costituita da giovani dai 18 ai 30 anni, che promuovono attività di sviluppo sociale e culturale nel territorio in cui vivono, studiano e lavorano.