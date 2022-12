Ater, dalla Giunta 1,7 milioni per l'edilizia sovvenzionata a Trieste

La Giunta regionale ha stabilito il riparto annuale per le Ater del territorio che ammonta a 6,6 milioni di euro. In dettaglio, 6 milioni sono destinati a interventi di edilizia sovvenzionata in genere e 600mila euro alla ristrutturazione di edifici Ater non locati. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Gorizia vanno 1,3 milioni di euro, a quella di Pordenone 1,86 milioni, 1,7 a Trieste e 1,74 a Udine. Come prevede il Regolamento attuativo, le Ater del territorio propongono alla Regione, in coerenza con le determinazioni assunte in sede di "Programma regionale delle politiche abitative", le iniziative atte a soddisfare il fabbisogno abitativo di edilizia sovvenzionata. Sono state istruite le domande che hanno interessato in tutto 17 interventi: 1 dell'Ater Pordenone, 2 dell'Ater di Trieste, 6 dell'Ater Gorizia e 8 dell'Ater di Udine.