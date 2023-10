TRIESTE - L’Ater mette in vendita quattordici alloggi, con un elenco pubblicato sul sito dell’ente. Si tratta di diversi appartamenti in via Zorutti, Campi Elisi, Vigneti, Costalunga, Fiume, Umago e Pitacco. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro le 12 del 30 novembre. L’avviso è stato pubblicato su www.trieste.aterfvg.it. Gli immobili vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, unitamente alle loro eventuali pertinenze quali cantine o soffitte, terrazze, quote parti comuni o aree in diritto esclusivo, senza obbligo, da parte del venditore, di opere di sistemazione o di miglioria, né del rilascio dei certificati di conformità degli impianti anche energetici, ad eccezione dell’attestato di prestazione energetica redatto a cura del venditore. Per ogni appartamento è possibile visionare online l’indirizzo esatto, la superficie complessiva, foto e planimetrie. Nel caso pervengano più domande di acquisto relative ad una stessa unità, priorità verrà garantita a soggetti titolari di domanda inserita nella graduatoria di edilizia sovvenzionata del Comune di residenza. Sempre sul sito di Ater verrà pubblicato un calendario contenente le date e gli orari fissati in cui sarà possibile visitare gli alloggi. Visite aperte a tutti gli interessati. La richiesta per visitare gli appartamenti dovrà essere accompagnata dal versamento di 40 euro, come rimborso spese forfetario, utilizzando l’apposito modulo pubblicato sempre sul sito. L’adempimento va ripetuto per ogni singolo immobile per il quale una persona desidera effettuare una visita. Le richieste inoltre dovranno essere presentate con almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione della proposta. Ricordiamo infine che su www.trieste.aterfvg.it vengono costantemente pubblicate informazioni e notizie utili per tutto ciò che riguarda procedure, servizi e altri atti relativi ad Ater Trieste.