Bambino con la polmonite viene trasferito al Burlo in eliambulanza

Questa mattina un bambino sofferente per una grave forma di polmonite, ricoverato in un ospedale del Fvg in condizioni serie, è stato trasportato con il secondo elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia all'ospedale pediatrico regionale Burlo di Trieste. Per questo servizio è stata impiegata l'eliambulanza (secondo elicottero in servizio dal primo ottobre scorso in Fvg) e non mezzi dedicati all'emergenza territoriale (elisoccorso e ambulanze) consentendo di espletare il servizio senza incidere sulla funzionalità/operatività del sistema di emergenza regionale.