Riprese Amazon, via le bandiere istituzionali dal palazzo della Regione

TRIESTE - In merito alle riprese cinematografiche previste dal 9 al 12 agosto nel palazzo della Presidenza della Regione in piazza Unità per la produzione del film "Head of State", l'Amministrazione regionale rende noto di aver concesso alla società K+ Hos it location la possibilità di

utilizzare specifiche bandiere sulle aste laterali della facciata, per finalità esclusivamente sceniche e per il tempo strettamente necessario alle riprese. Le bandiere istituzionali saranno pertanto rimosse temporaneamente, per essere poi tempestivamente riposizionate al termine dei lavori di produzione.