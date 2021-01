Multe a clienti nel bar sanzionato due volte in poche ore, il titolare: "Non è vero"

"Non corrisponde al vero, nessun cliente ha subito sanzioni". Qualche ora dopo la diffusione da parte della questura di Trieste della duplice sanzione nei confronti del bar Al Foro e delle cinque multe ad altrettanti avventori, il titolare del locale Fabio Milani ha chiesto la rettifica di quanto emerso sugli organi di informazione.

"L'accertamento - si legge nella nota inviata dall'avvocato Alessandra Devetag - si è svolto con estrema correttezza, dimostrata soprattutto dagli Agenti intervenuti, che non hanno mancato di esprimere solidarietà nei confronti del gestore, e le sanzioni, del tutto attese, verranno immediatamente impugnate nelle sedi competenti". In questo caso la contestazione sarebbe stata perseguita oralmente e con ogni probabilità le sanzioni verranno inviate per posta agli stessi avventori.