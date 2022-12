Barca incastrata nelle "pedocere": liberata dalla Guardia costiera

Brutta avventura per l'equipaggio di una barca che, intorno alle 15 di oggi, è rimasta incastrata nelle "pedocere" all'altezza del ristorante Tenda Rossa a causa delle raffiche di bora. A soccorrere le cinque persone a bordo è stata la Guardia costiera che, dopo varie operazioni, è riuscita a disimpigliare il natante. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno rimorchiato la barca fino al porto di Grignano in quanto non governabile a causa delle cime rimaste impigliate nelle eliche.