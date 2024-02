Mattarella nomina Cavalieri della Repubblica due triestini

TRIESTE - Due triestini sono stati insigniti Cavalieri della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella: si tratta di Lucia Bevilacqua e Salvatore Pilato per il loro impegno in favore dell'inclusione sociale. La coppia gestisce infatti la cooperativa La Melagrana di Prosecco che da 20 anni si occupa di fornire ai ragazzi diversamente abili competenze per l'inserimento nel mondo del lavoro. Uno dei progetti di spicco è la caffetteria Autstanding a Prosecco, dove lavorano anche giovani con autismo, affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione. "Siamo emozionati e commossi per l'onorificenza inaspettata - dichiara Lucia Bevilacqua - stiamo vivendo uno dei momenti più importanti e straordinari della nostra vita".

Esprime orgoglio da parte della regione Fvg il presidente Massimiliano Fedriga: "È grazie a un tessuto sociale composto da persone come loro, attive a favore dell'inclusione e del volontariato, che un territorio può dirsi veramente ricco". La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il 20 marzo alle 16 e 30.