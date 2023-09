Torna il bonus psicologo dedicato agli studenti del Fvg

TRIESTE - ll "Bonus Psicologo Studenti Fvg" è un contributo regionale, destinato agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia di età non superiore ai 24 anni (25 anni non compiuti) a sollievo degli oneri per attività di consulenza e supporto psicologico, al fine di fronteggiare situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico. Gli studenti e le studentesse possono usufruire del bonus una volta per anno scolastico. Il contributo viene concesso a seguito di domanda online ritenuta ammissibile da Ardis e al termine di un colloquio informativo gratuito con un professionista psicologo dello sportello psicologico Ardis. Il "Bonus Psicologo Studenti Fvg" si applica a un ciclo completo di 5 sedute individuali di consulenza psicologica. Il bonus ammonta a 225 euro e copre il 90% del costo complessivo del ciclo di sedute. Resta a carico della famiglia la quota di 25 euro, corrispondente a 5 euro per ogni seduta di consulenza psicologica, da versarsi al termine della quinta e ultima seduta presso il professionista psicologo accreditato prescelto.

Requisiti

Residenza in Friuli Venezia Giulia, iscrizione ad una scuola secondaria di primo o di secondo grado appartenente al sistema pubblico e privato di istruzione, iscrizione ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale, iscrizione a una Istituzione scolastica titolare dell’esame finale per il conseguimento del titolo conclusivo di primo ciclo, inseriti nei percorsi personalizzati finalizzati all’acquisizione di competenze necessarie per l’inserimento nel sistema ordinario di Istruzione e Formazione Professionale

Modalità di presentazione della domanda

La presentazione della domanda avviene unicamente in modalità online. Per accedervi il o la richiedente, sia esso il genitore anagraficamente residente con lo studente minorenne, oppure la persona che esercita la responsabilità genitoriale, oppure lo studente maggiorenne per sé stesso, deve essere in possesso di un'identità digitale appartenente a uno dei seguenti sistemi di seguito indicati:

SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale

CRS - Carta regionale dei servizi

CNS - Carta nazionale dei servizi

CIE - Carta di Identità Elettronica