Boom di aspiranti psicologi all’open day dell’Università

Cresce l’interesse per la psicologia nei futuri studenti universitari: rispetto al pre pandemia si è registrato un vero boom di richieste per gli incontri su psicologia e facoltà umanistiche alle giornate di orientamento dell’Università di Trieste, la tre giorni rivolta agli studenti delle scuole superiori. Un cambiamento forse legato al Covid, tra lockdown e didattica a distanza, come confermano alcuni degli studenti intervistati prima dell’incontro formativo sulla facolà di psicologia. Alcuni di loro hanno infatti dichiarato di aver affrontato in prima persona un percorso terapeutico durante le fasi più cupe di questi due anni di pandemia, e di averne tratto dei benefici. Molto interesse anche per le branche non “cliniche” della psicologia, come ricerca, criminologia e gli aspetti legati al marketing. Sono in tutto 10mila gli studenti da tutto il Friuli Venezia Giulia che hanno prenotato gli incontri in questi tre giorni, quasi tutti sold out.

“Siamo tornati in presenza dopo due anni – ha dichiarato il professor Lucio Torelli, delegato del Rettore all’orientamento – ora i ragazzi possono vedere coi loro occhi com’è la vita universitaria. E’ aumentato l’interesse per materie umanistiche che prima erano meno richieste, come lettere e filosofia, ma vediamo anche che molti studenti scelgono discipline molto diverse tra loro e quindi sono indecisi su cosa scegliere. Corsi nuovi come l’intelligenza artificiale vedono invece consolidato il loro boom iniziale”.

Così Monica Ghirardi, capoufficio per l’orientamento: “Rimangono come sempre molto richiesti economia, ingegneria e medicina, anche perché quest’anno sono messi in discussione le norme accesso per gli esami di ammissione. In grande aumento anche la richiesta per scienze e tecnologie per l’ambiente e i corsi di area biologica. Visto l’alto numero di iscrizioni abbiamo dovuto raddoppiare gli incontri e riservare aule più grandi”.

Anche per quanto riguarda la biologia, tra i ragazzi intervistati si è percepita l’influenza della pandemia, con l’interesse per la genomica e i vaccini, oltre alle svariate possibilità di effettuare tirocini nei tanti istiutti di ricerca di Trieste, tra cui l’Ogs e l’Area marina protetta di Miramare. Negli anni precedenti l’open day si era svolto online tramite un apposito portale, che anche in questa edizione sarà utilizzato per rendere disponibili le registrazioni degli incontri e gli webinar una volta conclusi i tre giorni.