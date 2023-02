Bora: decine di interventi dei vigili del fuoco, allerta meteo fino alle 12

TRIESTE - Mentre l'allerta meteo per bora forte permane ancora fino alle 12 di oggi, sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco e il corpo pompieri volontari di Trieste tra ieri e oggi per alberi abbattuti e cassonetti in mezzo alla strada. Impegnata sul territorio regionale anche le associazioni di Protezione civile, coordinati dalla sala operativa regionale, con 30 volontari in campo e 12 automezzi.