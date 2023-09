Cabinovia, ecco il primo modello di cabina: è anti vento e accessibile a tutti

TRIESTE - Il prototipo della prima cabina realizzata dalla Leitner per il progetto della cabinovia è stato esposto in piazza della Borsa. Il cosiddetto “modello Trieste” resterà a disposizione dei cittadini per tutto il periodo della Barcolana, per dare ai cittadini la possibilità di osservarlo da vicino e proporre eventuali modifiche. La cabina è stata presentata questo pomeriggio tra le contestazioni del Comitato No Ovovia nel pomeriggio di oggi, 28 settembre, e ha visto la partecipazione delle massime autorità cittadine, tra cui il sindaco Roberto Dipiazza, il vicesindaco Serena Tonel, e gli assessori Elisa Lodi (lavori pubblici), Massimo Tognolli (politiche sociali), Maurizio De Blasio (educazione e famiglia e Stefano Avian (risorse umane). Nei prossimi giorni ci sarà anche la possibilità di incontrare e porre delle domande ai tecnici ed esperti del progetto.

La cabina ha i vetri oscurati, ha una forma pensata per limitare l’effetto del vento trasversale e un peso maggiorato per una aumentarne la stabilità. Può ospitare fino a dieci persone e può contenere due o tre biciclette. Sarà accessibile ai portatori di disabilità e ai passeggini. Dal punto di vista del design presenta degli inserti rossi, a simboleggiare il colore del Comune di Trieste, di cui porta anche lo stemma. Sarà dotata di numerosi anemometri e controlli per a verificare eventuali situazioni critiche di vento e vi sarà la possibilità anche di disaccoppiare le due tratte per un funzionamento autonomo. Al momento è recintata e videosorvegliata, anche al fine di scongiurare eventuali atti vandalici.

"Credo molto in questo progetto - ha dichiarato il sindaco Dipiazza -che risolverà il problema della penetrazione da nord e aiuterà anche lo sviluppo turistico perché la città, in questo momento, sta facendo il 25 per cento in più dal 2019, calcolando che l'Italia è al 5 per cento in meno. Abbiamo portato 62 milioni di euro di investimento e credo che questa sia una grande opportunità per la mia città".

Secondo l'assessore Elisa Lodi "la maggioranza dei cittadini apprezza questo progetto", che "ha recentemente ottenuto dalla conferenza dei servizi il parere favorevole da tutti gli enti e servizi preposti". Lodi ha poi ringraziato l'assessore alle politiche del territorio, Michele Babuder, "il quale è riuscito, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, a portare in città un prototipo della futura cabina". Il vicesindaco Tonel ha poi spiegato che "è un progetto strategico in prospettiva dello sviluppo del Porto Vecchio, ora Porto Vivo, da qua ai prossimi 20 o 30 anni, quindi dobbiamo tenere conto del flusso di persone del centro congressi, del polo espositivo e di quello che sarà lo sviluppo dell'area".