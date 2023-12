Malore fatale in campo San Giacomo: settantenne si accascia a terra e muore

TRIESTE - Si accascia a terra in mezzo alla strada e va in arresto cardiaco, poi muore nonostante l'intervento dei soccorritori. La tragedia si è consumata in campo San Giacomo intorno alle 11:30 di oggi, domenica 31 dicembre, all'altezza del civico 11, in prossimità dell'Autoscuola. Inizialmente la persona (un uomo sulla settantina) aveva ricevuto le prime cure dai passanti ma, all'arrivo dell'ambulanza del 118, le sue condizioni sono apparse da subito gravissime al personale sanitario. I tentativi di rianimarlo si sono protratti a lungo ma, purtroppo, il paziente non ce l'ha fatta. Sul posto anche la polizia di stato.