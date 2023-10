Comune di Trieste, attivo il nuovo canale Whatsapp

TRIESTE - Il Comune di Trieste informa che è attivo da oggi il nuovo canale di comunicazione, tramite la piattaforma di messaggistica, Whatsapp. Il Comune di Trieste da tempo ha potenziato l’attività di informazione/comunicazione istituzionale nella websfera, le cui best practice sono punto di riferimento per la comunicazione pubblica. Il Comune è stato certificato dalle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, X ed è presente anche su YouTube e Linkedin, con un totale di oltre 110.000 utenti iscritti nel rispetto del GDPR (Regolamento europeo sulla privacy), delle proprie social media policy e di quelle di ogni singola piattaforma.

Da qualche giorno anche Whatsapp, la più popolare app di messaggistica in Europa, ha attivato la possibilità di creare i canali di comunicazione di tipo broadcast (uno a molti) in maniera molto simile a quelli di Telegram, che già si stanno utilizzando per le informazioni di servizio e, che sono particolarmente apprezzati dai cittadini ed operatori dell’informazione, soprattutto per le situazioni di crisi. Anche questa possibilità, appena avviata dalla piattaforma, è stata colta dall’Amministrazione comunale per ampliare e potenziare i canali di comunicazione di servizio e raggiungere una platea di utenti ancora più ampia.

Da oggi, oltre al canale di informazioni di servizio presente sul Telegram con oltre 14.000 iscritti, i cittadini potranno iscriversi autonomamente al canale del Comune di Trieste presente su Whatsapp e ricevere così le informazioni inerenti la viabilità, le allerte meteo, ecc. In qualsiasi momento gli utenti iscritti potranno, sempre autonomamente, rimuovere l’iscrizione al canale. Per iscriversi al canale sarà sufficiente cliccare qui https://bit.ly/WhatsappComunediTrieste e selezionale la voce “Iscriviti”.