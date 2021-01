Capodanno oltre il coprifuoco: sanzionate cinque persone

Una nottata tutto sommato tranquilla quella che è appena trascorsa a Trieste. I controlli anti CoViD-19 non hanno riscontrato particolari criticità. Nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il primo giorno del 2021, il personale della Questura ha tuttavia sanzionato per la violazione delle norme antipandemiche cinque persone: due in largo Barriera, due in viale Ippodromo e una in via Punta del Forno.

Inoltre, dai pronto soccorso degli ospedali Maggiore, Cattinara e Burlo Garofalo non si registrano feriti da arma da fuoco o a causa di materie esplodenti.