Civiform apre le porte: Open Day a Opicina il 24 novembre

TRIESTE - Open Day al Civiform di Trieste: venerdì 24 novembre appuntamento dedicato ai ragazzi che devono decidere la strada da intraprendere dopo le medie a tutti gli interessati ai corsi per imparare una professione ed entrare nel mondo del lavoro. Per accedere all’Open Day è preferibile prenotarsi registrandosi sul sito civiform.it o chiamando la Segreteria al n. 040 9719811. Dalle 15 alle 19 il Centro di via di Conconello sarà a disposizione per far conoscere il suo staff, i laboratori e la modalità didattica.

Opportunità per adulti

L’Open Day è l’occasione giusta per conoscere la vicino tutte le attività del Centro, tra cui i corsi per chi cerca lavoro o vuole specializzarsi in un determinato settore: al Civiform, infatti, sono in programma numerosi percorsi formativi, sempre totalmente gratuiti, per occupati e disoccupati. Tra questi, il corso IFTS Produzione e Marketing di Birra e Vino, dedicato ai diplomati. Un corso di 800 ore con stage, cofinanziato da FSE+ della Regione Autonoma FVG per diventare esperti dei processi di produzione di vino, birra e distillati ma anche di tutte le fasi di promozione e vendita, in particolare attraverso marketing digital e social. Sono disponibili gli ultimi posti e la partenza è imminente.

I corsi dopo le medie

Ragazzi e famiglie potranno scoprire i percorsi dopo le medie per diventare cuoco, panettiere pasticcere gelatiere, manutentore auto e moto, grafico digitale, Tecnico dell’animazione turistico-sportiva e del tempo libero e Installatore e manutentore di sistemi informatici, una sorta di sistemista Junior che partecipa alla gestione quotidiana del sistema informatico aziendale, intervenendo nelle procedure di installazione, configurazione e aggiornamento dei dispositivi, dei sistemi di backup in server locali e cloud.

I corsi

Civiform sono caratterizzati da un mix di teoria e pratica: in aula si apprendono le nozioni per svolgere la professione; in laboratorio si imparano a utilizzare gli strumenti del mestiere. Grazie agli stage nelle aziende partner si entra a contatto con i professionisti del settore scelto e, alla fine dei 3 anni, si consegue una qualifica professionale con cui si può lavorare in Italia e all'estero. Pensati per chi vuole inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro, i corsi triennali Civiform lasciano comunque aperta la possibilità di continuare gli studi con il quarto anno Civiform – con cui si ottiene il diploma professionale – o in un istituto scolastico superiore. Scegliere la formazione professionale vuol dire inserirsi rapidamente nel mercato: sfiora il 97% la percentuale di chi, dopo un percorso di istruzione e formazione professionale in FVG, lavora (Rapporto esiti occupazionali dei percorsi IeFP della Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia).

I corsi, inoltre, sono totalmente gratuiti, perché approvati e finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU e dalla Regione FVG all'interno di Effe.Pi, associazione di enti incaricata della gestione in regione di tali percorsi: Molte, poi, le agevolazioni e il sostegno al reddito delle famiglie nel corso dell’anno. Seguiranno altri due Open Day: 16 dicembre e 20 gennaio 2024 ed è sempre possibile richiedere un appuntamento individuale. Per info e iscrizioni, si può contattare la Segreteria al n. 040.9719811. Ulteriori dettagli su civiform.it.