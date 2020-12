Civiform Trieste: al via le iscrizioni e il tour virtuale della scuola

Si rinnova l’appuntamento con la scuola da scegliere dopo le medie: vista l’emergenza sanitaria in corso e l’impossibilità di accogliere le famiglie in presenza, Civiform ha optato per una Scuola Aperta virtuale online: sul sito civiform.it/scuola-aperta-online/ ragazzi e famiglie possono fare un tour virtuale di ciascun corso, scoprendo da vicino i laboratori in cui si impara una professione per entrare velocemente nel mondo del lavoro. A disposizione di tutti anche mini video di presentazione a cura dello staff, per dare risposta alle curiosità principali relative al sistema e alle opportunità della formazione professionale. Per la formazione professionale rimane valida la modalità di iscrizione cartacea ma è possibile scaricare una scheda da iscrizione da inviare compilata alla Segreteria. Al Civiform di Opicina sono attivi i corsi per cuoco, cameriere di sala e bar, panettiere pasticcere gelatiere, manutentore auto e moto e grafico.

Tutti propongono un mix di teoria e pratica e grazie agli stage e all’alternanza scuola/lavoro mettono in contatto con una solida rete di aziende. Alla fine dei 3 anni, offrono una qualifica professionale con cui si può lavorare in Italia e all'estero, ma con la possibilità di continuare gli studi. Ottima possibilità è offerta poi dai quarti anni, attivi presso la sede, che permettono di approfondire ulteriormente le competenze pratiche ed ottenere un diploma professionale. Non mancano poi i servizi aggiuntivi, come i trasporti dedicati da/per Civiform e un’equipe psico-pedagogica che offre ascolto e sostegno e affianca i ragazzi più fragili durante le attività scolastiche. Attenzione alla crescita professionale, dunque, una anche umana, grazie a Scuola in Regola, progetto educativo premiante che punta al benessere a scuola valorizzando eccellenza, stile e motivazione, competenze sempre più richieste anche dal mondo del lavoro. I corsi sono approvati e finanziati dalla Regione FVG all'interno di Effe.Pi, associazione incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite. Info e iscrizioni: tel. 040.9719811, civiform.it