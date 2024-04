Code chilometriche in entrata e uscita da Trieste per demolizione cavalcavia di Sistiana

TRIESTE - Code chilometriche in Costiera, in direzione Venezia, nonché in direzione Trieste sulla strada statale, da Sistiana quasi fino a Prosecco. Arrivando da Trieste, la situazione migliora dal centro di Sistiana in poi. E' quanto si sta verificando oggi, domenica 14 aprile, come conseguenza dei necessari lavori di demolizione del cavalcavia di Sistiana. Circostanza che, unita a una domenica di sole che ha incoraggiato i viaggiatori in entrata e in uscita da Trieste, ha causato disagi alla viabilità. Il cavalcavia è stato realizzato 50 anni fa in cemento armato ed è ormai ammalorato in più punti: sarà quindi sostituito da una nuova struttura che rispetta i più moderni criteri antisismici. Come spiegato in un precedente articolo, per consentire gli interventi, dalle ore 21:00 di ieri, sabato 13 aprile, è stato chiuso il tratto autostradale in direzione Venezia tra Prosecco (uscita obbligatoria) e Lisert (reimissione in autostrada A4), mentre in direzione Trieste è necessario uscire a Sistiana. Il traffico è stato deviato lungo le viabilità adiacenti come da segnaletica in loco. Grande lavoro della polizia locale per gestire il traffico.

l 15 aprile sarà effettuata la pulizia dell'asfalto, sarà rimontata la barriera spartitraffico e verranno posizionati dei new jersey in calcestruzzo a protezione delle pile, al limite della corsia di emergenza nella carreggiata, in direzione Trieste, e al limite della corsia di marcia nella carreggiata in direzione Venezia, con riapertura della circolazione sul raccordo autostradale 13 a partire dalle 6.00. La sola corsia di marcia in direzione Venezia resterà chiusa fino alla completa rimozione del materiale di risulta prevista per le 20. Le corsie di emergenza in entrambe le direzioni resteranno invece area di cantiere per 40 giorni e comunque fino all'ultimazione dei lavori sulle pile.