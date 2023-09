Il Comune offre i pullman per Triestina-Mantova, i tifosi rifiutano

TRIESTE – Il Centro di Coordinamento Triestina club ha rifiutato i due pullman offerti gratuitamente dal Comune di Trieste in vista della partita Triestina - Mantova. Le motivazioni sono state rese note dallo stesso Coordinamento in una nota stampa: "Non esistono tifosi di serie A e di serie B. Per gli abbonati questa "trasferta " ha un costo che si ripercuote sull'abbonamento e quindi quelli che andranno a vederla dovrebbero avere tutti le medesime agevolazioni". "Speravamo - si legge ancora nella nota - che il Comune ci fornisse più mezzi in modo da favorire la presenza di più supporters possibili a Fontanafredda. Il danno subito non è solo della società ma anche di tutti noi". "Alla luce dei fatti, quindi - si legge ancora -, non possiamo accontentarci di solo due pullman". I tifosi della Triestina hanno quindi espresso la loro crescente frustrazione riguardo alla "telenovela" dei play-off e dei concerti. Per loro, lo stadio Rocco dovrebbe rimanere un tempio del calcio: "Non si può giocare a pallone e cantare su un palco nello stesso momento. Lo stadio è principalmente per la Triestina, perciò le partite casalinghe dobbiamo giocarle al Rocco!".