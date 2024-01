Corsa della Bora, il record di iscritti e l'incognita maltempo: domani la giornata clou

TRIESTE - La Corsa della Bora batte il record di iscrizioni, oltre 2200, e si prepara alla giornata clou con l'incognita maltempo. Secondo il bollettino meteo, infatti, quella di domani sarà una “Corsa dello Scirocco” più che una Corsa della Bora, con possibili precipitazioni lungo tutta la giornata. Una pioggia che arriva proprio nella giornata decisiva, saranno infatti ben sei le partenze in programma tra il Carso e il centro di Trieste, per quello che negli anni si è affermato come l'evento chiave del trail running invernale in Italia. Viste le condizioni atmosferiche, l'organizzazione dell'Asd SentieroUno raccomanda ai partecipanti della S1 Family, la non competitiva da 13 Km, di portare un abbigliamento adeguato. Intanto l’Ipertrail, la maratona transfrontaliera da 164 chilometri, è già partita il 2 gennaio dal Castello di Lubiana, ed è oggi alla quarta delle sue cinque tappe giornaliere, dal monte Nanos a Pliscovizza. Sono in tutto otto le distanze, per diversi livelli di preparazione, tutte con arrivo al “Bora Village” di Portopiccolo, nel comune di Duino Aurisina. Diversi nomi di richiamo all’evento di punta del trail running invernale in Italia, tra cui il campione polacco Marcin Swierc, che correrà la 57K. L'atleta è uno uno dei migliori ultra trail runner della Polonia, vincitore di numerose gare internazionali (tra cui un primo posto all’Ultra Trail Australia), e autore di un libro sul suo metodo di corsa.

Foto: Davide Drei

Le gare

Tutti i riflettori sono puntati sulla distanza più lunga e impegnativa: l’Ipertrail da 164 Km da Lubiana a Trieste, che nelle prime tre tappe giornaliere ha visto un podio invariato e quasi esclusivamente italiano, quello maschile dominato da Matteo Galanti e quello femminile da Alice Modignani Fasoli. Tra loro anche Ivan Hrastovec, il runner più forte della Slovenia, che ha deciso di correre scalzo per tutta la distanza, una modalità “estrema” che lo porterà a confrontarsi con i suoi stessi limiti fisici. Tra le altre gare, due partiranno dal piazza Unità, la Terran Trail 38K (ex Ecomarathon), e la S1 Urban Trail 28k, mentre la Family 13k partirà da Prosecco. Non mancherà la Night Trail da Sgonico, la 80k regina dell’altipiano carsico, mentre la 21k partirà da Prosecco e la 57k da Basovizza. Per permettere lo svolgimento delle gare, la Strada Costiera sarà chiusa al traffico dalle 10 alle 19:30. Inoltre, per il secondo anno, torna la goliardica Corsa della Birra, quest’anno nella serata di venerdì 5 gennaio, nel borgo di Portopiccolo illuminato.