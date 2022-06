Orientamento dopo le medie: il 6 luglio Open Day “estivo” all'Enaip

Il 6 luglio dalle 9 alle 23 arriva un Open Day “estivo” organizzato dall’Enaip per permettere di conoscere più da vicino i corsi per i ragazzi e le ragazze che dopo le scuole medie vorranno intraprendere i mestieri sempre più ricercati nei settori elettrico, della domotica e della logistica.

Per i ragazzi in uscita dalla scuola media che desiderano intraprendere un percorso di formazione professionale, EnAIP Friuli Venezia Giulia propone infatti a Trieste quattro corsi triennali nei settori meccanico, logistico, elettrico ed elettronico: Manutentore autovetture e motocicli, Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali, Installatore di impianti di automazione industriale, Addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi di magazzino.

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

Unico in regione, il corso per Operatore dei sistemi e dei servizi logistici risponde alle precise richieste delle imprese, che hanno necessità di trovare figure qualificate nella gestione del movimento delle merci da e verso il magazzino. L’Addetto alla logistica rappresenta infatti l'evoluzione della classica figura del magazziniere e svolge un’attività che implica la collaborazione con diverse funzioni aziendali, come gli acquisti, i trasporti/spedizioni e la gestione ambientale. Al termine del percorso formativo, gli allievi ottengono una Qualifica professionale che permette loro di trovare occupazione in imprese portuali, case di spedizione, agenzie marittime, aziende di autotrasporto, gestori di magazzini, o più in generale in aziende di qualsiasi tipo che gestiscono spazi logistici (es. magazzini, piazzali), spedizioni e/o acquisizioni di merce in ambito nazionale o internazionale. Durante il corso è previsto un periodo di stage presso aziende del territorio proprio per accrescere le possibilità di futuro inserimento lavorativo.

Operatore elettrico

Come attesta il Rapporto della Regione Friuli Venezia Giulia sugli esiti occupazionali degli allievi dei corsi di formazione professionale, quasi il 70% dei qualificati, entro i 18 mesi dal conseguimento del titolo, ha avuto esperienze di lavoro non sporadiche. Per il 74% si tratta inoltre di lavori coerenti con il proprio percorso di studi. Tra i profili che mostrano i maggiori livelli di coerenza vi è il corso per Operatore elettrico, che fornisce solide competenze in ambito elettrico, su sistemi sia tradizionali che innovativi (antifurto, impianti fotovoltaici, impianti di automazione domestica ecc.). Gli sbocchi professionali sono presso aziende artigiane o di piccole dimensioni nel settore dell’impiantistica elettrica civile e terziaria.

Addetto alla domotica

Dalla lunga tradizione di formazione nelle aree elettrica ed elettronica, nasce il corso di Addetto alla domotica, un percorso che forma professionisti esperti di sistemi domotici con tutte le competenze tecniche e operative necessarie per intraprendere la professione di tecnico di sistemi domotici, sia alle dipendenze, sia come libero professionista per privati e aziende.

Manutentore auto e moto

Continua invece la lunga tradizione nella formazione nel settore della meccanica, in particolare nella riparazione di veicoli a motore con la qualifica di Manutentore auto e moto. Figura sempre molto amata dai ragazzi, il meccanico 2.0 effettua interventi di diagnostica, manutenzione, registrazione, riparazione sul gruppo motopropulsore (motore) con alimentazione a benzina e diesel; diagnosi, interventi e registrazioni di messa a punto sugli organi di direzione, sospensione, trasmissione e frenatura; diagnostica, ripristino funzionale su impianti elettrici/elettronici dell'autoveicolo; controlli tecnici periodici attraverso gli interventi di manutenzione e registrazione necessari a garantire i parametri funzionali previsti dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale. Trova lavoro nelle concessionarie di case automobilistiche o in aziende a carattere artigianale, che si occupano di manutenzione ordinaria e straordinaria e di montaggio di accessori. La richiesta di personale da inserire nell’ambito delle officine di autoriparazione è sempre elevata e riguarda in particolare l’ambito della diagnosi elettronica e delle revisioni. Le competenze nelle lavorazioni meccaniche, nella saldatura e nei metodi diagnostici sono spendibili inoltre in altre aziende dei comparti elettronico e meccanico.

Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria di EnAIP FVG - Sede di Trieste ai seguenti recapiti: tel. 040.3788817 (da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00), email: trieste@enaip.fvg.it