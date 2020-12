Coronavirus in Fvg: quasi 1000 nuovi contagi ma calano decessi e terapie intensive

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 974 nuovi contagi su 12.921 tamponi (pari al 7.54%), di cui 1.825 antigenici rapidi. In riduzione i decessi (8 casi più uno pregresso, 23 in meno rispetto a ieri) e in miglioramento anche le terapie intensive (55 totali, -4 rispetto a ieri) e i ricoveri in altri reparti (594, -7 pazienti in relazione al 18 dicembre ndr).

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 44.533, di cui: 9.462 a Trieste (+145), 19.812 a Udine (+366), 9.445 a Pordenone (+357) e 5.269 a Gorizia (+101), alle quali si aggiungono 545 persone da fuori regione (+5). I casi attuali di infezione risultano essere 14.127. I decessi complessivamente ammontano a 1.408, con la seguente suddivisione territoriale: 420 a Trieste (+2), 612 a Udine (+4), 287 a Pordenone (+3) e 89 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 28.998 (+1228) mentre i clinicamente guariti 647 (+8), mentre le persone in isolamento risultano essere 12.831.