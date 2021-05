Covid: 21 casi su oltre 6500 tamponi, giù terapie intensive e isolamenti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.385 tamponi molecolari sono stati rilevati 14 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,32% (ieri lo 0,63%). Sono inoltre 2.268 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi, per una percentuale di positività dello 0,31% (ieri lo 0,53%). Oggi si registra un decesso, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 6 (-2) e quelli in altri reparti rimangono stabili a 41. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.785, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste (+1), 2.006 a Udine, 673 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.472 (+74), i guariti clinici 5.679 e le persone in isolamento scendono a 4.905 (-60). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.888 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.167 a Trieste (+4), 50.609 a Udine (+10), 20.923 a Pordenone (+6), 12.992 a Gorizia e 1.197 da fuori regione (+1).

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali e nemmeno tra il personale sanitario all'interno delle stesse. Nemmeno sul fronte del Sistema sanitario regionale non sono stati registrati contagi.