Covid, in Austria torna la mascherina

Per ora nessun obbligo ma solo una raccomandazione. In Austria viene consigliato l'uso del dispositivo di protezione individuale in ospedali, case di cura, case di riposo, ambulatori e mezzi pubblici. A dirlo il ministro della Salute Johannes Rauch (Verdi). In questo momento nel Paese c'è una forte ondata di Covid-19 e di influenza. Come riportato su Agi, il ministro ha dichiarato: "Siamo nel mezzo di un'ondata di coronavirus, il monitoraggio nazionale delle acque reflue lo dimostra molto chiaramente". Inoltre, Rausch ha anche lanciato l'appello alla vaccinazione anti-Covd gratuita. Nell'ultima settimana in Austria i contagi da coronavirus sono saliti del 39%. Si stimano, quindi, circa 30 mila austriaci contagiati.