I contagi nel dettaglio: positivi un operatore in una casa di riposo e una persona dall'estero

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre si segnala il contagio di un operatore sanitario all'interno delle stesse strutture. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale non si registrano contagiati tra il personale. Infine, per quel che riguarda i rientri dall'estero, è stata rilevata la positività di una persona arrivata dalla Romania.