Covid in Fvg: 884 nuovi contagi, 17 morti e 725 guariti

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 884 nuovi contagi (il 9,7 per cento dei 9.113 tamponi eseguiti). Calano i ricoveri in terapia intensiva (59), mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 654. Sono inoltre stati registrati 17 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono undici morti pregresse afferenti al periodo che va dall'11 novembre al 10 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 39.516, di cui: 8.739 a Trieste (+103), 17.412 a Udine (+416), 8.144 a Pordenone (+308) e 4.731 a Gorizia (+45), alle quali si aggiungono 490 persone da fuori regione (+12). I casi attuali di infezione risultano essere 14.886. I decessi complessivamente ammontano a 1.215, con la seguente suddivisione territoriale: 388 a Trieste(+7), 512 a Udine(+18), 246 a Pordenone (+3) e 69 a Gorizia. I totalmente guariti sono 23.415 (+725), i clinicamente guariti 531 e le persone in isolamento 13.642.