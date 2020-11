Covid, morire a 45 anni: il pizzaiolo Abbas lascia cinque figli e la moglie

Si è spento nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 novembre nel reparto di terapia intensiva, il 45enne Abbas Omairi, pizzaiolo di origine libanese residente a Duino Aurisina. Lascia cinque figli, la moglie e i suoi amati fratelli. Era positivo al Covid.

E' il 12 novembre quando viene ricoverato a Cattinara per difficoltà respiratorie. "Sembrava star bene, parlava con noi ogni giorno" ci ha raccontato commosso uno dei due fratelli. "L'ultima volta che l'abbiamo sentito era proprio venerdì 21. Ha fatto un saluto strano, come se sapesse che forse sarebbe stato l'ultimo. Nella notte la situazione è peggiorata. Hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare".

Abbas era una persona solare, con la battuta sempre pronta. Chi lo ha conosciuto, lo sa bene. Amava l'Italia, soprattutto la cucina. Ed è proprio questo amore che l'ha spinto a coltivare la sua passione e aggiudicarsi persino il premio per il miglior impasto del Friuli Venezia Giulia. Un riconoscimento di cui andava fiero. Con quell'impasto e la sua pizza speciale "buona e leggera" ha conquistato davvero tanti clienti, regalando sorrisi nelle varie pizzerie della regione in cui ha lavorato.