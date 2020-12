Covid: in arrivo due nuove assunzioni in Asugi

ASUGI continua il reclutamento di nuovo personale per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per garantire la continuità terapeutico-assistenziale e l’erogazione dei servizi sanitari. Nuove necessità sono emerse nelle aree della prevenzione e diagnostica, nell’area dell’emergenza/urgenza e nei reparti dedicati ai pazienti risultati positivi, tutti settori ampiamente coinvolti nell'emergenza.

Di conseguenza, sono stati conferiti due incarichi, rispettivamente a un tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso la SC Anatomia e Istologia patologica e a un medico specialista presso la SC Chirurgia Generale di Gorizia. La situazione attuale in continua evoluzione impone l'adozione di azioni rapide e mirate per reclutare il personale necessario a fronteggiare l'emergenza in atto.