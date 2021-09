Stretta sul green pass in Slovenia: sarà richiesto in tutte le attività commerciali

Sarà richiesto anche dal benzinaio. Eccezione per gli ospedali ma solo in caso di emergenza

Ulteriore stretta sul green pass in Slovenia. Da oggi, mercoledì 15 settembre, per chi non sarà in possesso del PCT, corrispettivo del Green Pass, sarà interdetto l'accesso ad uffici pubblici e attività commerciali, benzinai compresi, ad eccezione dei negozi di alimentari e farmacie (se fuori dai centri commerciali). Fanno eccezione gli ospedali, ma solo per casi di emergenza. Lo riporta la pagina Facebook "Servizi Slovenia".