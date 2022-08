Delitto di Umago, le immagini dell'arrestato per omicidio

Il 30enne lombardo arrestato per l'omicidio di Umago ha un volto. A diffondere le foto del presunto assassino è stata la testata istriana Glas Istre. L'uomo, che nel primo pomeriggio di oggi è stato trasferito nella Procura di Pola, è accusato di aver ucciso l'amica 40enne, una donna ucraina regolarmente residente in Italia, in seguito a una violenta lite.

La vittima è stata trovata morta all'alba di ieri dalla Polizia croata in un appartamento per turisti nel villaggio di Zacchigni, nell’Umaghese, dove la 40enne era solita passare le vacanze con il marito. La donna, secondo quanto riferito dalla polizia croata, è deceduta in seguito a diverse ferite, inferte in tutto il corpo. Tuttavia, sul luogo del delitto - trovato in condizioni disatrose con finestre rotte e mobili distrutti - non è stata trovata nessun'arma.