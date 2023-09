Il Comune premia con una targa Dino Schorn, campione del mondo dei 200 stile libero M55

TRIESTE - “A Dino Schorn della ASD Life Academy Hadria Nuoto, campione del mondo di nuoto master a Fukuoka in Giappone. Un record europeo, quattro italiani e tre titoli nazionali nella stagione 2022/2023. Con stima e gratitudine”. Con questa motivazione, incisa sulla targa ufficiale del Comune di Trieste, l’assessore allo Sport Giorgio Rossi, anche a nome del sindaco Roberto Dipiazza, ha premiato questo pomeriggio nella sala giunta del palazzo municipale il nuotatore concittadino Dino Schorn che, nello scorso mese di agosto a Fukuoka, ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri stile libero M55, ottenendo anche l’argento nei 100 stile libero e il bronzo nei 400 stile libero.

Alla semplice ma significativa premiazione, oltre ai famigliari, sono intervenuti anche il presidente della ASD Life Academy Hadria Nuoto Giovanni Ghersina e il compagno di squadra Fabio Rizzi. Il nuovo campione del mondo dei 200 stile libero M55, ex fondista azzurro di acque libere, ha migliorato il record italiano della distanza per la quarta volta in stagione (la terza in vasca lunga) portandolo a 2'07"03. Con questo crono è entrato nella top ten dei 200 dei campionati del mondo di Fukuoka, compresi fino gli M35 (atleti con vent'anni di meno...) e vale il podio pure tra gli M50. Per Dino Schorn si tratta della tredicesima medaglia mondiale in quattro diverse categorie con un bilancio di quattro ori, sei argenti e tre bronzi. Tra due mesi Schorn sarà impegnato nei campionati europei di Madeira in Portogallo e a febbraio 2024 con il nuovo appuntamento mondiale a Doha in Qatar.