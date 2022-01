Il documentario sulla Ferriera approda al Trieste Film Festival

Un documentario sulla Ferriera ma anche una riflessione sull'evoluzione dell'industria arriva al Trieste Film Festival, che avrà luogo nell’ultima settimana di Gennaio. “L’ultimo calore d’acciaio” è il titolo dell’opera scritta da Francesco De Filippo e girata da Diego Cenetiempo, che ripercorre la storia della Ferriera di Trieste e racconta il passaggio dall’industria pesante – che ha caratterizzato la produzione del XIX e del XX secolo – alla logistica gestita da sistemi digitali.

Il documentario si svolge nell’arco di una giornata e analizza il rapporto uomo-macchina attraverso suggestioni dalla forte connotazione poetica intervalate dalle testimonianze degli operai e degli esperti del settore.

“Byte, containers, colletti bianchi e silenzio -si legge nella presentazione - sostituiscono fuoco, polvere, sudore e schianti.? Non è soltanto la mera narrazione di una trasformazione urbanistica tendente alla sostenibilità e alla conversione della metallurgia in energia pulita, quanto il racconto dei cambiamenti sociali legati allo sforzo di adeguare i contesti a nuove forme di produzione, più pulite anche se forse più anonime. ?La storia ha un nome e cognome: è quella della Ferriera, il famoso impianto siderurgico di Trieste, chiuso dopo 123 anni e numerosi passaggi di proprietà, fino all’ultima acquisizione, da parte del Cavalier Arvedi. La fabbrica del capoluogo giuliano, per il ruolo che ha avuto nell’economia e nella società del posto, è scelta a simbolo, ma non è un evento unico. Dovunque siano in atto metamorfosi di questa natura possono svilupparsi vicende analoghe, da una remota regione della Cina a un polo industriale indiano, dal Sud Est asiatico alla Pennsylvania”.?