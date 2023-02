MUGGIA - A Muggia una donna è rimasta ferita dopo essere stata morsa da un cane, per cause ancora in corso di accertamento. E' successo oggi, 19 febbraio, intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con automedica e ambulanza, le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara.