Tragedia a Duino: affonda una barca, trovato un uomo senza vita

Trovato un corpo senza vita in mare all’altezza di Duino. È successo nel primo pomeriggio di oggi quando la Guardia Costiera, alle 12.30 circa, ha ricevuto una chiamata da parte di una persona che stava navigando verso Monfalcone in barca e chiedeva aiuto sentendosi in pericolo. A causa del maltempo la barca è affondata e in seguito alle ricerche coordinate dalla Capitaneria l’elicottero dei Vigili del fuoco ha individuato la persona in mare (sembrerebbe un uomo anziano). Purtroppo era già troppo tardi per salvargli la vita. Ancora non si sa se la chiamata fosse partita dalla persona deceduta o da un compagno di viaggio, motivo per cui le ricerche stanno proseguendo. Notizia in aggiornamento.