Francesco Russo al 33 per cento: "E' pronta una grande coalizione di cambiamento"

"In queste settimane, durante i dibattiti in cui Dipiazza non ha voluto partecipare, è successa una cosa simpatica: è pronta una coalizione di cambiamento per dare a quei sei triestini su dieci che chiedono una giunta nuova, una prospettiva nuova. Sarà mio compito favorirla e convincere le persone ad avere ambizioni maggiori". Queste le prime parole a caldo del candidato del centrosinistra, Francesco Russo che si ferma al 33 per cento. Sul successo del Movimento 3V iil dem ha affermato che "era un po' previsto dai dati delle ultime settimane. Il dato di dice di una grande necessità dii ascolto delle piazze".

Sul grande astensionismo emerso anche in questa tornata, Russo ha detto che questo "spiega il risultato modesto di Dipiazza e ci racconta di delusione per quanto fatto. Dall'altro lato abbiamo necessità di spiegare meglio che la politica si può fare in maniera diversa, coinvolgendo le periferie e dando alla gente risposte concrete: quello farà la differenza nei prossimi anni".